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Україна приєдналася до групи найбільших експортерів аграрної продукції в СОТ

Фото: Україна приєдналася до групи найбільших експортерів аграрної продукції в СОТ (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Україна стала двадцятим учасником Кернської групи, яка була створена в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) та об'єднує країни, що підтримують лібералізацію міжнародної торгівлі аграрною продукцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кернської групи.

У неділю, 25 лютого, під час 43 зустрічі в Абц-Дабі міністри Кернської групи ухвалили таке рішення. 

"Ми раді вітати Україну як нового члена Кернської групи, відзначаючи загальну відданість України відкритій, справедливій, ринково орієнтованій системі торгівлі сільськогосподарською продукцією", - йдеться у документі.

Починаючи з січня 2020 року, Україна мала статус спостерігача в цій групі в СОТ, а переговори щодо вступу розпочала переговори ще у 2009 році.

На останній зустрічі міністри відзначили, що сільське господарство залишається головною незавершеною справою СОТ, яка має перебувати в центрі зусиль із реформування. При цьому Кернська група прагне досягти справедливости й вирівняти правила шляхом реформи торгівлі сільськогосподарською продукцією відповідно до статті 20 Угоди про сільське господарство.

Крім того, вони також відзначили, що рівень внутрішньої підтримки є на високому рівні й продовжує зростати, а також закликали членів активізувати зусилля на суттєвому поліпшенні доступу до ринків сільськогосподарської продукції, аби створити "справедливі умови для міжнародної торгівлі в усіх напрямах".

Про Кернську групу

Кернську групу заснували країни-члени СОТ зі значною часткою аграрного експорту у 1986 році.  

Тепер вона складається з 20 держав: Україна, Нова Зеландія, Таїланд, Канада, Австралія, Філіппіни, ПАР, Пакистан, Індонезія, Малайзія, Колумбія, Аргентина, Уругвай, Перу, Бразилія, Гватемала, Коста-Рика, Парагвай, Болівія, та Чилі.

Нагадаємо, експорт України може збільшитися вдвічі. Згідно з прогнозами розвитку вітчизняного агропромислового сектору, у середньостроковій перспективі потенціал виробництва агропродукції в Україні може сягнути до 200 млн тонн, а обсяги зернових та олійних культур - до 150 млн тонн.

Це може дозволити подвоїти обсяг експорту сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, готових до споживання. Оцінка інвестиційного потенціалу вітчизняного агропромислового комплексу становить 57 млрд доларів.

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