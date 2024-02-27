Україна приєдналася до групи найбільших експортерів аграрної продукції в СОТ

У неділю, 25 лютого, під час 43 зустрічі в Абц-Дабі міністри Кернської групи ухвалили таке рішення.

"Ми раді вітати Україну як нового члена Кернської групи, відзначаючи загальну відданість України відкритій, справедливій, ринково орієнтованій системі торгівлі сільськогосподарською продукцією", - йдеться у документі.

Починаючи з січня 2020 року, Україна мала статус спостерігача в цій групі в СОТ, а переговори щодо вступу розпочала переговори ще у 2009 році.

На останній зустрічі міністри відзначили, що сільське господарство залишається головною незавершеною справою СОТ, яка має перебувати в центрі зусиль із реформування. При цьому Кернська група прагне досягти справедливости й вирівняти правила шляхом реформи торгівлі сільськогосподарською продукцією відповідно до статті 20 Угоди про сільське господарство.

Крім того, вони також відзначили, що рівень внутрішньої підтримки є на високому рівні й продовжує зростати, а також закликали членів активізувати зусилля на суттєвому поліпшенні доступу до ринків сільськогосподарської продукції, аби створити "справедливі умови для міжнародної торгівлі в усіх напрямах".

Про Кернську групу

Кернську групу заснували країни-члени СОТ зі значною часткою аграрного експорту у 1986 році.

Тепер вона складається з 20 держав: Україна, Нова Зеландія, Таїланд, Канада, Австралія, Філіппіни, ПАР, Пакистан, Індонезія, Малайзія, Колумбія, Аргентина, Уругвай, Перу, Бразилія, Гватемала, Коста-Рика, Парагвай, Болівія, та Чилі.