Украина присоединилась к группе крупнейших экспортеров аграрной продукции в ВТО

В воскресенье, 25 февраля, во время 43-й встречи в Абц-Даби министры Кернской группы приняли такое решение.

"Мы рады приветствовать Украину как нового члена Кернской группы, отмечая всеобщую приверженность Украины открытой, справедливой, рыночно ориентированной системе торговли сельскохозяйственной продукцией", - говорится в документе.

Начиная с января 2020 года Украина имела статус наблюдателя в этой группе в ВТО, а переговоры по вступлению начала переговоры еще в 2009 году.

На последней встрече министры отметили, что сельское хозяйство остается главным незавершенным делом ВТО, которое должно находиться в центре усилий по реформированию. При этом Кернская группа стремится добиться справедливости и выровнять правила путем реформы торговли сельскохозяйственной продукцией в соответствии со статьей 20 Соглашения о сельском хозяйстве.

Кроме того, они также отметили, что уровень внутренней поддержки находится на высоком уровне и продолжает расти, а также призвали членов активизировать усилия на существенном улучшении доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции, чтобы создать "справедливые условия для международной торговли по всем направлениям".

О Кернской группе

Кернскую группу основали страны-члены ВТО со значительной долей аграрного экспорта в 1986 году.

Теперь она состоит из 20 государств: Украина, Новая Зеландия, Таиланд, Канада, Австралия, Филиппины, ЮАР, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Колумбия, Аргентина, Уругвай, Перу, Бразилия, Гватемала, Коста-Рика, Парагвай, Боливия и Чили. .