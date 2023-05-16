Україна приєдналась до Центру передових технологій з кібероборони НАТО

"Сьогодні у штаб-квартирі Центру передового досвіду спільного кіберзахисту НАТО у Таллінні офіційно піднято Державний прапор України", - йдеться у повідомленні.

МЗС зазначає, що це знаменує собою офіційне приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО.

"Ми дякуємо країнам-спонсорам Центру передових технологій з кібероборони НАТО за запрошення України та висловлюємо особливу вдячність уряду Естонії за їх підтримку та допомогу на шляху до Центру передових технологій з кібероборони НАТО!", - додали в МЗС.

Об'єднаний центр передових технологій з кібероборони НАТО

Один з центрів НАТО, що забезпечує боротьбу з кібератаками й кіберзахист інформаційних систем, а також навчання та підготовку фахівців з кіберзахисту НАТО.

Наразі Центр є одним з ключових елементів системи НАТО з розвитку спроможностей у сфері кібернетичної оборони.