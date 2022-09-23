Куліба про членство в НАТО: гадаю, що Альянс зараз хоче приєднатися до України

НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію в Раді безпеки ООН.

Він взяв участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

Кулебу спитали про можливе членство його країни в НАТО.

"Я думаю, що НАТО зараз хоче приєднатися до України", - відповів він.

Нагадаємо, на засіданні Кулеба поставив на місце голову російської дипломатії Сергія Лаврова за неналежний випад у бік українського президента Володимира Зеленського.

Раніше Лавров пофантазував про перемогу Росії у війні проти України, скільки часу на це не довелося б витратити.

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