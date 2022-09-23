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Украина присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии

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Пятница 23 сентября 2022 21:24
Украина присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина смогла присоединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Я приветствую решение министров иностранных дел Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, признающих присоединение Украины к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что присоединение Украины к настоящему Договору является одной из целей азиатской стратегии Украины.

"Мы с нетерпением ждем новой главы в отношениях Украина - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии", - добавил Кулеба.

Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии – это мирное соглашение среди стран Юго-Восточной Азии, созданные членами-основателями Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Напомним, что ранее Кулеба поставил Лаврова на место за оскорбление Зеленского на Совбезе ООН.

Также Кулеба заявил, что НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот.

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