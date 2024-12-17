Україна приєднається до Єдиної зони платежів у євро: на якому етапі процес

Пишний повідомив, що про підтримку з боку ЄС та прогрес України за євроінтеграційним напрямом детально говорив на зустрічі у Вільнюсі з єврокомісаром Валдісом Добровкісом.

"Бачимо цілковиту підтримку з боку Європейської комісії щодо успішного проходження усіх етапів", - написав він.

Що таке SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) - єдина зона, в якій повністю ліквідовано відмінності між внутрішніми та міжнародними платежами в євро. Перші пов'язані з SEPA зміни набули чинності у січні 2008 року.

SEPA охоплює переважно звичайні банківські перекази. Платіжні методи, які мають додаткові опціональні функції або послуги, такі як платіжні системи для мобільних телефонів або смарт-карток, безпосередньо не покриваються, однак схема миттєвих платежів SEPA полегшує використання платіжних продуктів також на смарт-пристроях.

Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме: