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Україна не причетна. Зеленський зробив заяву щодо атаки на судна біля Болгарії

22:54 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна не причетна. Зеленський зробив заяву щодо атаки на судна біля Болгарії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна не причетна до атаки на цивільні судна біля узбережжя Болгарії. Удар здійснила Росія за допомогою морських та повітряних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, зараз по лінії спецслужб з'ясовуються усі обставини удару РФ по цивільному судноплавству.

"Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо всім, хто постраждав", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що українські військові не проводили жодних операцій у цьому районі. Він додав, що дії країни-агресорки є свідомою спробою перетворити західну частину Чорного моря на непридатну для мореплавства.

"Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-морські сили зв'язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами", - заявив він.

Постійне збільшення ескалації

Глава держави повідомив, що вже доручив ЗСУ, Міністерству оборони та розвідці максимально посилити співпрацю з партнерами для розширення оборонних можливостей.

Зеленський нагадав, що напередодні було уражено судно у водах Румунії, а тепер у Болгарії. Він зазначив, що Москва планує постійно збільшувати ескалацію.

"Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність", - сказав президент.

Що відомо про атаку на судна

Нагадаємо, атака на судна сталася близько 03:00 у вівторок, 6 жовтня, приблизно за 70-80 морських миль на схід від узбережжя Болгарії, в районі Бяли. Під удар потрапили два суховантажі:

  • ALFA WATAN - під прапором Того;
  • ABLE - під прапором Палау.

Суховантаж ALFA WATAN зазнав критичних пошкоджень і затонув. Наразі невідомо, що сталося з його екіпажем. Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію.

Зазначимо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що підстав задіювати статті 4 та 5 Договору НАТО через атаку дронів на кораблі немає.

Він додав, що дрони, які атакували судна, могли бути або російськими, або українськими.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Болгарія Дрони
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