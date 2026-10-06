Україна не причетна. Зеленський зробив заяву щодо атаки на судна біля Болгарії
Україна не причетна до атаки на цивільні судна біля узбережжя Болгарії. Удар здійснила Росія за допомогою морських та повітряних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
За його словами, зараз по лінії спецслужб з'ясовуються усі обставини удару РФ по цивільному судноплавству.
"Сьогодні вночі у водах Болгарії були атаковані два цивільні судна. Одне затонуло, інше отримало значні пошкодження. Ми співчуваємо всім, хто постраждав", - зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що українські військові не проводили жодних операцій у цьому районі. Він додав, що дії країни-агресорки є свідомою спробою перетворити західну частину Чорного моря на непридатну для мореплавства.
"Уточнили всі дані з болгарською стороною: наші Військово-морські сили зв'язались із колегами в Болгарії, встановлено, що це російська комбінована атака морськими й повітряними дронами", - заявив він.
Постійне збільшення ескалації
Глава держави повідомив, що вже доручив ЗСУ, Міністерству оборони та розвідці максимально посилити співпрацю з партнерами для розширення оборонних можливостей.
Зеленський нагадав, що напередодні було уражено судно у водах Румунії, а тепер у Болгарії. Він зазначив, що Москва планує постійно збільшувати ескалацію.
"Постійно вже їхні дрони залітають в Молдову і вже не перша йде атака на судна в Чорному морі у водах партнерів. Постійно тривають атаки проти наших портів, і має бути чітка реакція на цю російську агресивність", - сказав президент.
Що відомо про атаку на судна
Нагадаємо, атака на судна сталася близько 03:00 у вівторок, 6 жовтня, приблизно за 70-80 морських миль на схід від узбережжя Болгарії, в районі Бяли. Під удар потрапили два суховантажі:
- ALFA WATAN - під прапором Того;
- ABLE - під прапором Палау.
Суховантаж ALFA WATAN зазнав критичних пошкоджень і затонув. Наразі невідомо, що сталося з його екіпажем. Болгарські служби проводять пошуково-рятувальну операцію.
Зазначимо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що підстав задіювати статті 4 та 5 Договору НАТО через атаку дронів на кораблі немає.
Він додав, що дрони, які атакували судна, могли бути або російськими, або українськими.