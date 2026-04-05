Україна не причетна до інциденту з вибухівкою біля газопроводу в Сербії, - МЗС

"Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, виявленою біля трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку", - написав Тихий.

Він додав, що ймовірно, це російська операція під хибним прапором у рамках масштабного втручання Москви у вибори в Угорщині.

Додамо, що кілька годин тому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто опублікував пост, у якому заявив, що Угорщина, Росія, Туреччина і Сербія домовилися посилити захист газопроводу від можливих атак. За його словами, Будапешт візьме під військову охорону ділянку газопроводу від Сербії до Словаччини.