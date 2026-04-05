Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна не причетна до інциденту з вибухівкою біля газопроводу в Сербії, - МЗС

19:35 05.04.2026 Нд
2 хв
МЗС України вважає, що це могла бути операція Росії
aimg Едуард Ткач
Фото: Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Київ не має жодного стосунку до інциденту в Сербії, де було виявлено вибухівку біля газопроводу "Турецький потік".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Читайте також: Україна скоротила імпорт газу і припинила його постачання через Угорщину

"Ми категорично відкидаємо спроби хибно пов'язати Україну з інцидентом із вибухівкою, виявленою біля трубопроводу "Турецький потік" у Сербії. Україна не має до цього жодного стосунку", - написав Тихий.

Він додав, що ймовірно, це російська операція під хибним прапором у рамках масштабного втручання Москви у вибори в Угорщині.

Додамо, що кілька годин тому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто опублікував пост, у якому заявив, що Угорщина, Росія, Туреччина і Сербія домовилися посилити захист газопроводу від можливих атак. За його словами, Будапешт візьме під військову охорону ділянку газопроводу від Сербії до Словаччини.

Що передувало

Нагадаємо, вранці 5 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на об'єкті газової інфраструктури, що з'єднує Сербію та Угорщину, було виявлено вибуховий пристрій.

Паралельно у ЗМІ уточнили, що рюкзаки з вибухівкою виявили в районі сербських сіл Велебіт і Войвода Зімонич, біля траси магістрального газопроводу.

Експерти дійшли висновку, що цього було б достатньо для знищення компресорного вушла і тривалої зупинки транзиту газу в Угорщину.

