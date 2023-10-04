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Україна представила союзникам програму взаємосумісності з НАТО: подробиці

Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна сьогодні, 4 жовтня, представила союзникам програму взаємосумісності з Північноатлантичним альянсом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної в ефірі національного телемарафону.

Зазначається, що це Україна скликала засідання Ради України-НАТО на рівні послів, для того, щоб проговорити перші рішення за результатами Вільнюського саміту, який відбувся влітку цього року.

За її словами, планується сформувати коротке бачення пріоритетних напрямків реформ, а також сьогодні Україна представила союзникам програму взаємосумісності з НАТО.

Що це означає

Стефанішина пояснила, що ця програма передбачає політичний блок реформ, а союзники пообіцяли забезпечити, що до кінця року ми зможемо вже приступити до виконання цих завдань.

"Так само ми сьогодні затвердили розгалужену структуру органів Ради України-НАТО на всіх рівнях, від міністерського до власне рівня посольського. Це означає, що взаємодія з НАТО відсьогодні відбуватиметься на постійній щоденній основі", - сказала міністр.

Вона уточнила, що вже до кінця року ми зможемо повністю завершити реалізацію тих завдань, які були визначені на саміті у Вільнюсі.

Рада Україна-НАТО

Нагадаємо, формат Рада Україна-НАТО був створений під час липневого саміту Альянсу, що відбувся у Вільнюсі.

Загалом у такому форматі пройшло лише одне засідання. На ньому обговорювали можливості експорту українського зерна після того, як Росія вийшла із зернової угоди.

Більш детально про Раду Україна-НАТО можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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