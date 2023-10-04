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Украина представила союзникам программу взаимосовместимости с НАТО: подробности

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина сегодня, 4 октября, представила союзникам программу взаимосовместимости с Североатлантическим альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что это Украина созвала заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов, для того, чтобы проговорить первые решения по результатам Вильнюсского саммита, который состоялся летом этого года.

По ее словам, планируется сформировать краткое видение приоритетных направлений реформ, а также сегодня Украина представила союзникам программу взаимосовместимости с НАТО.

Что это значит

Стефанишина пояснила, что эта программа предусматривает политический блок реформ, а союзники пообещали обеспечить, что до конца года мы сможем уже приступить к выполнению этих задач.

"Так же мы сегодня утвердили разветвленную структуру органов Совета Украина-НАТО на всех уровнях, от министерского до собственно уровня посольского. Это означает, что взаимодействие с НАТО отныне будет происходить на постоянной ежедневной основе", - сказала министр.

Она уточнила, что уже до конца года мы сможем полностью завершить реализацию тех задач, которые были определены на саммите в Вильнюсе.

Совет Украина-НАТО

Напомним, формат Совет Украина-НАТО был создан во время июльского саммита Альянса, который состоялся в Вильнюсе.

Всего в таком формате прошло только одно заседание. На нем обсуждали возможности экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из зернового соглашения.

Более подробно о Совете Украина-НАТО можете узнать в материале РБК-Украина.

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