Украина представила союзникам программу взаимосовместимости с НАТО: подробности

Украина сегодня, 4 октября, представила союзникам программу взаимосовместимости с Североатлантическим альянсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире национального телемарафона.
Отмечается, что это Украина созвала заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов, для того, чтобы проговорить первые решения по результатам Вильнюсского саммита, который состоялся летом этого года.
По ее словам, планируется сформировать краткое видение приоритетных направлений реформ, а также сегодня Украина представила союзникам программу взаимосовместимости с НАТО.
Стефанишина пояснила, что эта программа предусматривает политический блок реформ, а союзники пообещали обеспечить, что до конца года мы сможем уже приступить к выполнению этих задач.
"Так же мы сегодня утвердили разветвленную структуру органов Совета Украина-НАТО на всех уровнях, от министерского до собственно уровня посольского. Это означает, что взаимодействие с НАТО отныне будет происходить на постоянной ежедневной основе", - сказала министр.
Она уточнила, что уже до конца года мы сможем полностью завершить реализацию тех задач, которые были определены на саммите в Вильнюсе.
Напомним, формат Совет Украина-НАТО был создан во время июльского саммита Альянса, который состоялся в Вильнюсе.
Всего в таком формате прошло только одно заседание. На нем обсуждали возможности экспорта украинского зерна после того, как Россия вышла из зернового соглашения.
Более подробно о Совете Украина-НАТО можете узнать в материале РБК-Украина.
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