Україна працює над тим, щоб швидко владнати суперечку з Сеулом через полонених КНДР

Україна розраховує найближчим часом владнати суперечку з Південною Кореєю через передачу двох полонених солдатів КНДР. Сеул залишається для Києва важливим партнером.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами.
Відповідаючи на запитання про ситуацію з Сеулом, глава МЗС уникнув слова "інцидент".
"Я би не хотів називати це інцидентом. Скажімо так, це дипломатичне непорозуміння", - зазначив Сибіга.
За його словами, усі ці дні він щодня особисто спілкується з міністром закордонних справ Південної Кореї. Окремо про виклик українського дипломата до корейського МЗС Сибіга не говорив.
Міністр наголосив, що Київ зацікавлений у швидкому врегулюванні та подальшій співпраці з Сеулом.
"Я дуже хочу, щоб в короткій перспективі ця ситуація була вичерпана і ми над цим працюємо. Для нас Південна Корея - це важлива країна. І я дуже сподіваюся на динаміку, продовження і конкретні результати, яких ми справді з ними досягаємо", - сказав Сибіга.
Суперечка спалахнула після виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН 23 вересня. Президент розповів, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських солдатів, яких взяли в полон на Курщині в січні 2025 року.
Сеул розраховував, що передача залишиться таємницею. Президент Лі Чже Мьон звинуватив Україну в розголошенні і наголосив, що конфіденційність мала захистити самих військових та їхні родини, які залишаються в КНДР. В Офісі президента натомість заявили, що угоди про нерозголошення не існувало.
28 вересня МЗС Південної Кореї викликало українського дипломата, виконувача обов'язків посла Андрія Вєшкіна. Перший заступник міністра Пак Юн Джу заявив, що заперечення Києвом угоди підриває взаємну довіру, і вимагав від України офіційних пояснень та вибачень.