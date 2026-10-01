Україна працює над тим, щоб швидко владнати суперечку з Сеулом через полонених КНДР

Відповідаючи на запитання про ситуацію з Сеулом, глава МЗС уникнув слова "інцидент".

"Я би не хотів називати це інцидентом. Скажімо так, це дипломатичне непорозуміння", - зазначив Сибіга.

За його словами, усі ці дні він щодня особисто спілкується з міністром закордонних справ Південної Кореї. Окремо про виклик українського дипломата до корейського МЗС Сибіга не говорив.

Міністр наголосив, що Київ зацікавлений у швидкому врегулюванні та подальшій співпраці з Сеулом.

"Я дуже хочу, щоб в короткій перспективі ця ситуація була вичерпана і ми над цим працюємо. Для нас Південна Корея - це важлива країна. І я дуже сподіваюся на динаміку, продовження і конкретні результати, яких ми справді з ними досягаємо", - сказав Сибіга.