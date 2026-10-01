Украина работает над тем, чтобы быстро уладить спор с Сеулом из-за пленных КНДР

Отвечая на вопрос о ситуации с Сеулом, глава МИД ушел от слова "инцидент".

"Я бы не хотел называть это инцидентом. Скажем так, это дипломатическое недоразумение", - отметил Сибига.

По его словам, все эти дни он каждый день лично общается с министром иностранных дел Южной Кореи. Отдельно о вызове украинского дипломата в корейский МИД Сибига не говорил.

Министр подчеркнул, что Киев заинтересован в быстром урегулировании и дальнейшем сотрудничестве с Сеулом.

"Я очень хочу, чтобы в короткой перспективе эта ситуация была исчерпана и мы над этим работаем. Для нас Южная Корея - это важная страна. И я очень надеюсь на динамику, продолжение и конкретные результаты, которых мы действительно с ними достигаем", - сказал Сибига.