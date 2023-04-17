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Україна прагне відновлення транзиту зерна через Польщу. ЗМІ дізналися деталі

Фото: Україна прагне відновлення транзиту зерна через Польщу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Україна намагається домогтися відновлення транзиту зерна через Польщу як "перший крок".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, Київ прагнутиме забезпечити відновлення транзиту після того, як Польща та Угорщина оголосили про заборону деяких видів імпорту з України.

"Першим кроком, на наш погляд, має бути відкриття транзиту, тому що це є досить важливим і це те, що має бути зроблено беззастережно, а потім ми поговоримо про інші речі", - сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Він також повідомив, що цього тижня відбудуться додаткові переговори у Румунії у середу та у Словаччині у четвер.

Реакція Польщі

За словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, переговори між Україною та Польщею щодо експорту зерна мали розпочатися у Варшаві близько полудня за місцевим часом.

При цьому заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський заявив радіостанції RMF, що переговори з Україною можуть принаймні послабити напруженість у відносинах із фермерами у Центральній та Східній Європі.

"Ми хочемо привести до ситуації, коли навіть найменший зерновий транспорт, призначений для експорту, не представлений на польському ринку", - сказав він.

За його словами, кінцева мета не в тому, щоб заборона на імпорт діяла безстроково, а в тому, щоб "зерно з України, яке має бути експортоване, йшло куди воно призначене".

Нагадаємо, що Польща заборонила імпорт зерна та іншого агропродовольства з України 15 квітня. Незабаром заборона Польщі на українське зерно, яка діяла з вечора суботи, поширилась і на транзит через країну. В Мінагрополітики заявили, що така заборона "протирічить нашим домовленостям". Буквально тиждень тому сторони дійшли згоди про те, що 4 культури: пшениця, кукурудза, насіння соняшника та ріпаку до 1 липня 2023 року йтимуть через Польщу лише транзитом.

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