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Украина добивается возобновления транзита зерна через Польшу. СМИ узнали детали

Фото: Украина добивается возобновления транзита зерна через Польшу (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украина пытается добиться возобновления транзита зерна через Польшу в качестве "первого шага".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Так, Киев будет стремиться обеспечить возобновление транзита после того, как Польша и Венгрия объявили о запрете на некоторые виды импорта из Украины.

"Первым шагом, на наш взгляд, должно быть открытие транзита, потому что это достаточно важно и это то, что должно быть сделано безоговорочно, а потом мы поговорим о других вещах", - сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Он также сообщил, что на этой неделе состоятся дополнительные переговоры в Румынии в среду и в Словакии в четверг.

Реакция Польши

По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, переговоры между Украиной и Польшей об экспорте зерна должны были начаться в Варшаве около полудня по местному времени.

При этом, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил радиостанции RMF, что переговоры с Украиной могут, по крайней мере, ослабить напряженность в отношениях с фермерами в Центральной и Восточной Европе.

"Мы хотим привести к ситуации, когда даже самый маленький зерновой транспорт, предназначенный для экспорта, не представлен на польском рынке", - сказал он.

По его словам, конечная цель не в том, чтобы запрет на импорт действовал бессрочно, а в том, чтобы "зерно из Украины, которое должно быть экспортировано, шло куда оно предназначено".

Напомним, что Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины 15 апреля. Вскоре запрет Польши на украинское зерно, действовавший с вечера субботы, распространился и на транзит через страну. Минагрополитики заявили, что такой запрет "противоречит нашим договоренностям". Буквально неделю назад стороны пришли к соглашению о том, что 4 культуры: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до 1 июля 2023 года будут идти через Польшу только транзитом.

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