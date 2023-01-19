Україна прагне розширити угоду про експорт зерна і для сталі, - Мінекономіки

Вона закликала розвивати угоду, укладену в липні 2022 року за участі ООН та Туреччини, яка відкрила три українські порти для експорту продовольства, щоб полегшити ситуацію на світовому ринку.

"Для нас дуже важливо додати більше портів та збільшити обсяги експорту", - сказала Юлія Свириденко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Швейцарія.

За її словами, розблокування додаткових портів та розширення угоди є однією з передумов для зростання ВВП України на 3% у 2023 році після падіння майже на третину внаслідок російської агресії у 2022-му.

"Ми зосередимося на будівництві додаткових сховищ для сільськогосподарської продукції. Але те, що нам потрібно зробити зі стратегічного погляду – відкрити морські порти. Це стосується не лише продукції сільського господарства, а й сталі", - наголосила міністр економіки.

Нагадаємо, раніше директор GMK Center Станіслав Зінченко заявив, що розблокування морських портів для експорту металопродукції дозволить промисловим підприємствам за короткий термін наростити обсяги виробництва, а Україні дасть щомісяця $420 млн валютної виручки щомісяця.