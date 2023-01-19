Украина стремится расширить соглашение об экспорте зерна и для стали, - Минэкономики

Она призвала развивать соглашение, заключенное в июле 2022 года при участии ООН и Турции, которое открыло три украинских порта для экспорта продовольствия, чтобы облегчить ситуацию на мировом рынке.

"Для нас очень важно добавить больше портов и увеличить объемы экспорта", - сказала Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.

По ее словам, разблокирование дополнительных портов и расширение соглашения является одной из предпосылок для роста ВВП Украины на 3% в 2023 году после падения почти на треть в результате российской агрессии в 2022-м.

"Мы сосредоточимся на строительстве дополнительных хранилищ для сельскохозяйственной продукции. Но то, что нам нужно сделать со стратегической точки зрения - открыть морские порты. Это касается не только продукции сельского хозяйства, но и стали", - подчеркнула министр экономики.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что разблокировка морских портов для экспорта металлопродукции позволит промышленным предприятиям в короткие сроки нарастить объемы производства, а Украине даст ежемесячно $420 млн валютной выручки ежемесячно.