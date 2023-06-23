Україна позбулася конкурента в боротьбі за проведення ЧС-2030

Аравійські функціонери відкликали заявку на проведення ЧС-2030. Вони вже сповістили партнерів із Єгипту та Греції про вихід зі спільного проекту.

Представники Саудівської Аравії вважають, що їхня заявка не зможе гідно конкурувати з іншими. Наразі на участь у тендері вже подали спільну заявку 4 південноамериканські держави – Аргентина, Парагвай, Уругвай та Чилі. Планують провести Мундіаль і європейці.

До спільної заявки Іспанії та Португалії восени приєдналася Україна. Щоправда, в березні з'явилися чутки про намір замінити її на Марокко. Причини – руйнування інфстрактури внаслідок російської агресії та кримінальні провадження проти очільників УАФ.

Проте, на початку квітня прем'єр-міністр Португалії Кошта заявив амбіції провести чемпіонат світу спільно з Іспанією, Марокко та Україною. За планами функціонерів, українські міста прийняли б одну з груп Мундіалю. Господарі ЧС-2030 будуть визначені на конгресі ФІФА в 2024 році.