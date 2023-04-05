Україна залишається в спільній заявці на проведення ЧС-2030

Провести футбольний Мундіаль 2030 року разом із Марокко, Іспанією та Україною запланувала Португалія. Раніше припускали, що арабська країна замінила в заявці Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр республіки Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Піренейські держави не відмовилися від ідеї спільного проведення ЧС-2030. Українська асоціація футболу наразі залишається в проекті.

"Маємо амбіції разом із Іспанією, Марокко та Україною організувати чемпіонат світу 2030 року в рамках єдиної спільної заявки поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який поєднає спорт і найкращі цінності двох континентів – Європи та Африки", – запевнив очільник уряду Португалії.

На початку березня з'явилися чутки про кінець участі України в проекті. Ініціаторами розриву нібито були Іспанія і Португалія. Серед імовірних причин, зокрема, називали руйнування інфраструктури внаслідок війни та кримінальні провадження проти керівництва УАФ.

Господаря чи господарів ЧС-2030 оберуть на конгресі ФІФА в 2024 році. Позмагатися у тендері планують групи держав. Конкурентами Марокко, Португалії, Іспанії та України можуть стати спільні заявки Саудівської Аравії, Єгипту, Греції та Аргентини, Парагваю, Уругваю, Чилі. Найімовірніше, на Мундіалі змагатимуться 48 збірних.