Україна залишається в спільній заявці на проведення ЧС-2030
Провести футбольний Мундіаль 2030 року разом із Марокко, Іспанією та Україною запланувала Португалія. Раніше припускали, що арабська країна замінила в заявці Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр республіки Антоніу Кошта, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Піренейські держави не відмовилися від ідеї спільного проведення ЧС-2030. Українська асоціація футболу наразі залишається в проекті.
"Маємо амбіції разом із Іспанією, Марокко та Україною організувати чемпіонат світу 2030 року в рамках єдиної спільної заявки поміж двох берегів Середземного моря, провести перший в історії чемпіонат світу, який поєднає спорт і найкращі цінності двох континентів – Європи та Африки", – запевнив очільник уряду Португалії.
На початку березня з'явилися чутки про кінець участі України в проекті. Ініціаторами розриву нібито були Іспанія і Португалія. Серед імовірних причин, зокрема, називали руйнування інфраструктури внаслідок війни та кримінальні провадження проти керівництва УАФ.
Господаря чи господарів ЧС-2030 оберуть на конгресі ФІФА в 2024 році. Позмагатися у тендері планують групи держав. Конкурентами Марокко, Португалії, Іспанії та України можуть стати спільні заявки Саудівської Аравії, Єгипту, Греції та Аргентини, Парагваю, Уругваю, Чилі. Найімовірніше, на Мундіалі змагатимуться 48 збірних.
До слова, напередодні розібрали інсайд про інтерес збірної України до хорватського тренера Біліча.
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