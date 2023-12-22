Україна повернула тіла ще 66 захисників

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 66 солдатів, які допомагали боронити країну від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими в Telegram .

За інформацією штабу, повернення тіл провели за допомогою Об'єднаного центру при СБУ, Міністерства внутрішніх справ, ЗСУ, Головного управління ДСНС у Сумській області і не тільки.

Фото: повернення тіл українських захисників (t.me/Koord_shtab)

Також окремо штаб подякував за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста та голові делегації МКЧХ Юргу Єглину.

У штабі уточнили, що ЗСУ забезпечать доставку тіл та останків до спеціальних установ, які передадуть їх правоохоронцям та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Обмін полоненими заморожено

Нагадаємо, Україна та Росія вже кілька місяців не проводять обмінів полоненими. Як зазначав представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, цей процес заморозила країна-агресор.

За його словами, Україна готова до обміну полоненими, але зараз все залежить від росіян.

Водночас, президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв про те, що Україна веде переговори над тим, щоб повернути "досить непогану кількість" полонених захисників.