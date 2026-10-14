Україна повернула ще 101 кв км території в рамках операції "Вівальді"

Як повідомив бригадний генерал Андрій Білецький у зверненні, присвяченому завершенню четвертого етапу операції "Вівальді", Третій армійський корпус разом із приданими підрозділами звільнив Зелену Долину, Липове та Колодязі.

За його словами, під час цього етапу українські військові повернули під контроль 101 кв км території. Водночас російська армія, за оцінкою української сторони, втратила близько 3000 солдатів.

Операція почалася з ліквідації російської інфільтрації, однак згодом переросла в масштабний наступ. У корпусі стверджують, що окупанти почали втрачати контроль над підрозділами, що ускладнило їхні дії.

Як операція вплинула на ситуацію на Донбасі

Серед результатів операції Білецький назвав недопущення обходу Слов'янсько-Краматорської агломерації з флангів. За його словами, це завадило російським військам створити загрозу оточення цього району.

Ще одним важливим результатом він назвав захист траси Харків - Слов'янськ. Цей маршрут має важливе логістичне значення для українського угруповання на Донбасі.

"Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий", - додав бригадний генерал.

Скільки території повернули за весь час операції

За даними Третього армійського корпусу, за весь час операції "Вівальді" українські сили повернули під повний контроль 16 населених пунктів і звільнили 277 км² території.

У корпусі також повідомили, що загальні втрати російської армії за час операції становлять близько 8000 військових.

Четвертий етап додав до загальних результатів ще три населені пункти та 101 кв км території.

Які підрозділи брали участь в операції

До операції залучили бійців Третьої штурмової бригади, 60-ї окремої механізованої бригади, 125-ї окремої важкої механізованої бригади, 3-го окремого розвідувального батальйону, 25-го окремого штурмового батальйону та 21-го окремого батальйону безпілотних систем "KRAKEN¹⁶⁵⁴".

Також до бойових дій долучили придані підрозділи 66-ї окремої механізованої бригади, 3-го прикордонного загону, 10-го мобільного прикордонного загону "Дозор", тактичні групи 8-го полку Сил спеціальних операцій, "Lasar's Group" Національної гвардії України, підрозділ "К-2" Сил безпілотних систем та безпілотні підрозділи Центру спеціальних операцій "А".

У Третьому армійському корпусі повідомили про завершення четвертого етапу операції "Вівальді".

Водночас військові підкреслили, що бойова робота триває: "Чотири сезони "Вівальді" завершено. Але музика лунає. До зв'язку!"

Операція "Вівальді"

Нагадаємо, Третій армійський корпус оголосив про наступальну операцію "Вівальді" на півночі Донецької області 15 вересня 2026 року. На першому етапі українські військові повідомили про звільнення Середнього та зачистку від російської інфільтрації ще кількох населених пунктів.

20 вересня корпус повідомив про результати другого етапу: українські підрозділи встановили контроль над Шандриголовим, Дериловим і Дробишевим.