UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна повернула з російського полону вже 2235 людей, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Антон Малиновський

За весь час повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 2235 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

Вона зазначила, що наразі вже більше року діє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими при ГУР МО. Вперше з 2014 року було організовано процес обміну та поводження з військовополоненими у повній відповідності до норм міжнародного права.

"Тема обміну потребує тиші заради безпеки наших військових, які знаходяться у ворожих місцях несвободи. Тому сказати тут можна небагато. Втім, результати говорять самі за себе. Координаційний штаб ГУР МОУ у співпраці з Офісом Президента від початку повномасштабного вторгнення повернули в Україну 2235 осіб", - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що 16 квітня Україна повернула з російського полону 130 людей.

А 10 квітня вдалося повернути з полону 100 військових, серед яких були захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомеля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ганна Маляр