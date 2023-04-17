Украина вернула из российского плена уже 2235 человек, - Маляр
За все время полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 2235 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра обороны Анны Маляр.
Она отметила, что уже больше года действует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при ГУР МО. Впервые с 2014 года был организован процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.
"Тема обмена нуждается в тишине ради безопасности наших военных, которые находятся во вражеских местах несвободы. Поэтому сказать здесь можно немного. Впрочем, результаты говорят сами за себя. Координационный штаб ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек" , - подчеркнула Маляр.
Напомним, что 16 апреля Украина вернула из российского плена 130 человек.
А 10 апреля удалось вернуть из плена 100 военных, среди которых были защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.