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Украина вернула из российского плена уже 2235 человек, - Маляр

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Понедельник 17 апреля 2023 01:46
Украина вернула из российского плена уже 2235 человек, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Антон Малиновский

За все время полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 2235 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра обороны Анны Маляр.

Она отметила, что уже больше года действует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при ГУР МО. Впервые с 2014 года был организован процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права.

"Тема обмена нуждается в тишине ради безопасности наших военных, которые находятся во вражеских местах несвободы. Поэтому сказать здесь можно немного. Впрочем, результаты говорят сами за себя. Координационный штаб ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек" , - подчеркнула Маляр.

Напомним, что 16 апреля Украина вернула из российского плена 130 человек.

А 10 апреля удалось вернуть из плена 100 военных, среди которых были защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

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Анна Маляр
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