Україна повернула з РФ дитину захисників Маріуполя, які були в полоні

Україні вдалось повернути з Росії доньку військових, які потрапили в полон в рідному Маріуполі, захищаючи його від росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

"У дітей має бути щасливе майбутнє! В українських дітей щасливим воно може бути тільки зі своєю родиною на рідній землі. І нещодавно це сталося з дівчинкою Анною-Марією, яку силами нашого Офісу вдалося повернути в Україну з території РФ", - повідомив омбудсмен.

Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її 6 річної доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського омбудсмена вдалося повернути маленьку українку додому.

Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися.

"Попри спекуляції, підміну понять та втрату причинно-наслідкових зв’язків російською стороною, яка щодня поповнює кошик пропагандистських матеріалів, Україна продовжує робити свою роботу і на кожен "вкид" має правдиву відповідь, - додав Лубінець.

Нагадаємо, у квітня в Україну повернулись ще 24 дитини, яких депортувала Росія. Волонтери розповіли, що це була одна з найскладніших рятувальних місій.

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