Украина вернула из РФ ребенка защитников Мариуполя, которые были в плену

Украине удалось вернуть из России дочь военных, попавших в плен в родном Мариуполе, защищая его от россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"У детей должно быть счастливое будущее! У украинских детей счастливо оно может быть только со своей семьей на родной земле. И недавно это произошло с девочкой Анной-Марией, которую силами нашего Офиса удалось вернуть в Украину с территории РФ", - сообщил омбудсмен.

После освобождения из плена мама девочки обратилась в Офис Уполномоченного с просьбой помочь в возвращении ее 6-летней дочери. Благодаря взаимодействию Уполномоченных Украины и РФ работникам Секретариата украинского омбудсмена удалось вернуть маленькую украинку домой.

В настоящее время семья в полном составе находится в Украине и счастлива, что удалось воссоединиться.

"Несмотря на спекуляцию, подмену понятий и потерю причинно-следственных связей российской стороной, которая ежедневно пополняет корзину пропагандистских материалов, Украина продолжает делать свою работу и на каждый "вброс" имеет правдивый ответ, - добавил Лубинец.

Напомним, в апреле в Украину вернулись еще 24 ребенка , которых депортировала Россия. Волонтеры рассказали, что это была одна из самых сложных спасательных миссий.

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