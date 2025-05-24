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Крок до довіри: Ердоган привітав обмін полоненими між РФ і Україною

Субота 24 травня 2025 17:40
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Крок до довіри: Ердоган привітав обмін полоненими між РФ і Україною Фото: Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч із прем'єр-міністром Іспанії Педром Санчесом. Сторони обговорили низку питань, включно з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління зі зв'язків при президенті Турецької Республіки.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для припинення російсько-української війни. Він зазначив, що такі питання, як обмін полоненими, який Україна і РФ обговорювали на переговорах у Стамбулі, Туреччина розглядає як важливий крок зі зміцнення довіри. Також він додав, що не можна втрачати можливість покласти край війні.

Про що ще говорили Туреччина та Іспанія

Під час зустрічі Ердоган і Санчес обговорили двосторонні відносини між їхніми країнами, а також регіональні та глобальні питання.

Глава турецької держави заявив, що зусилля зі збільшення обсягу торгівлі між Туреччиною та Іспанією тривають, і обидві країни продовжать прагнути до розвитку співробітництва в багатьох сферах, особливо в оборонній промисловості та транспорті.

За його словами, Іспанія "продемонструвала рішучу і чесну позицію щодо геноциду Ізраїлю в секторі Газа", а пріоритетом Туреччини є доставка гуманітарної допомоги в анклав. Також Ердоган висловив упевненість, що "гноблення в Палестині припинитися в результаті спільних дій".

Крім того, турецький лідер висловився про ЄС. Він наголосив, що Туреччина не відступає від своєї мети вступити в блок, і додав, що від Євросоюзу очікуються конструктивні кроки для активізації процесу членства.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, що 16 травня Україна і Росія провели в Стамбулі прямі переговори щодо припинення війни. Одним із результатів зустрічі стала домовленість про обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Процес відбувається в кілька етапів і вчора, 23 травня, відбувся перший обмін. Зокрема, сторони передали по 390 осіб - по 270 військових і 120 цивільних.

Сьогодні відбувся другий день обміну. Цього разу додому в Україну повернулися 307 захисників нашої країни. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за два дні вже повернули 697 осіб і завтра очікується продовження.

Детальніше про сьогоднішній і вчорашній обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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