Крок до довіри: Ердоган привітав обмін полоненими між РФ і Україною

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління зі зв'язків при президенті Турецької Республіки.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина продовжує докладати зусиль для припинення російсько-української війни. Він зазначив, що такі питання, як обмін полоненими, який Україна і РФ обговорювали на переговорах у Стамбулі, Туреччина розглядає як важливий крок зі зміцнення довіри. Також він додав, що не можна втрачати можливість покласти край війні.

Про що ще говорили Туреччина та Іспанія

Під час зустрічі Ердоган і Санчес обговорили двосторонні відносини між їхніми країнами, а також регіональні та глобальні питання.

Глава турецької держави заявив, що зусилля зі збільшення обсягу торгівлі між Туреччиною та Іспанією тривають, і обидві країни продовжать прагнути до розвитку співробітництва в багатьох сферах, особливо в оборонній промисловості та транспорті.

За його словами, Іспанія "продемонструвала рішучу і чесну позицію щодо геноциду Ізраїлю в секторі Газа", а пріоритетом Туреччини є доставка гуманітарної допомоги в анклав. Також Ердоган висловив упевненість, що "гноблення в Палестині припинитися в результаті спільних дій".

Крім того, турецький лідер висловився про ЄС. Він наголосив, що Туреччина не відступає від своєї мети вступити в блок, і додав, що від Євросоюзу очікуються конструктивні кроки для активізації процесу членства.