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Міноборони РФ заявило про новий обмін полоненими

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Україна , Вівторок 07 березня 2023 16:35
Міноборони РФ заявило про новий обмін полоненими Фото: бойовики ОРДО заявили про новий обмін полоненими 7 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 7 березня, можливо, відбувся черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією. РФ повернула 90 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За інформацією видання, яке посилається на дані Міноборони Росії, 7 березня "в результаті переговорного процесу повернено 90 російських військовослужбовців".

Як повідомлялось, за рік, впродовж якого триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вдалося провести 38 обмінів. Загалом вдалося звільнити 1863 особи.

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Обмін полоненими
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