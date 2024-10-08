Україна повернула з окупованої території ще сім дітей з чотирьох сімей

За його даними, чотири родини із Херсонської, Запорізької та Луганської областей жили під тиском російської окупації. Їм вдалось вирвалися на волю завдяки реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.

"На ТОТ сім’ї були змушені підкорятися жорстким умовам окупантів - отримувати російські паспорти, віддавати своїх дітей до російських шкіл, де вчили брехливу історію та навіть змушували приміряти форму загарбників", - написав Лубінець.

Він розповів, що кожен день сімей в окупації був випробуванням: страх через озброєні обшуки, допити, тиск щодо погроз позбавлення батьківських прав та вилучення дітей, занепад власної справи та гідного заробітку.

Фото: повернені в Україну діти (t.me/dmytro_lubinetzs)

Наразі родини повернулися в Україну. Їх зустріли представники омбудсмена у регіонах для того, щоб допомогти із закриттям першочергових потреб після повернення.

Насамперед діти потребують влаштування до школи, психологічної та гуманітарної допомоги, соціальної інтеграції. Тож держава спільно з відповідальними громадськими та благодійними організаціями надаватимуть все необхідне для того, аби забезпечити стабільне середовище для зростання маленьких українців.

Депортація українських дітей

Як раніше розповідав Лубінець, Росія викрала понад 20 тисяч українських дітей. За його словами, є ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на окупованих територіях України. Також Лубінець розповів, що повернення дітей - це складний процес.

Варто нагадати, що Міжнародний кримінальний суд ще у 2022 році видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через депортацію українських дітей.

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