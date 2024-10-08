Украина вернула с оккупированной территории еще семь детей из четырех семей

По его данным, четыре семьи из Херсонской, Запорожской и Луганской областей жили под давлением российской оккупации. Им удалось вырваться на свободу благодаря реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

"На ТОТ семьи были вынуждены подчиняться жестким условиям окупантов - получать российские паспорта, отдавать своих детей в российские школы, где учили лживую историю и даже заставляли примерить форму захватчиков", - написал Лубинец.

Он рассказал, что каждый день семей в оккупации был испытанием: страх из-за вооруженных обысков, допросов, давления на угрозы лишения родительских прав и изъятие детей, упадок собственного дела и достойного заработка.

Фото: возвращенные в Украину дети (t.me/dmytro_lubinetzs)

В настоящее время семьи вернулись в Украину. Их встретили представители омбудсмена в регионах для того, чтобы помочь с закрытием первоочередных потребностей по возвращении.

В первую очередь дети нуждаются в устройстве в школу, психологической и гуманитарной помощи, социальной интеграции. Поэтому государство совместно с ответственными общественными и благотворительными организациями будет предоставлять все необходимое, чтобы обеспечить стабильную среду для роста маленьких украинцев.

Депортация украинских детей

Как ранее рассказывал Лубинец, Россия похитила более 20-ти тысяч украинских детей. По его словам, есть риск депортации еще 1,5 млн. детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Также Лубинец рассказал, что возвращение детей – это сложный процесс.

Следует напомнить, что Международный уголовный суд еще в 2022 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина из-за депортации украинских детей.

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