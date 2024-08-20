Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще шістьох дітей

"Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонської області. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам - від 3 до 12 років", - повідомив Прокудін.

За його словами, дорослі й діти наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.

"Це повернення, як й багато інших, стало можливим завдяки надлюдським старанням організації "Save Ukraine", - зазначив глава ОВА.