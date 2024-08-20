Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще шестерых детей

Еще шесть семей эвакуировали из временно оккупированных общин Херсонской области. Они воспитывают двух мальчиков и четырех девочек. Детям - от 3 до 12 лет", - сообщил Прокудин.

По его словам, взрослые и дети находятся в безопасности. С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям.

"Это возвращение, как и многие другие, стало возможным благодаря сверхчеловеческим стараниям организации "Save Ukraine", - отметил глава ОВА.