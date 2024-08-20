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Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще шістьох дітей

Вівторок 20 серпня 2024 22:13
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Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще шістьох дітей Фото: Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще шістьох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ще шість родин із дітьми вдалося повернути з тимчасово окупованої території Херсонської області. Серед них - двоє хлопчиків та четверо дівчаток віком від 3 до 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ще шість родин евакуювали із тимчасово окупованих громад Херсонської області. Вони виховують двох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Дітлахам - від 3 до 12 років", - повідомив Прокудін.

За його словами, дорослі й діти наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов.

"Це повернення, як й багато інших, стало можливим завдяки надлюдським старанням організації "Save Ukraine", - зазначив глава ОВА.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, РФ та в окупований Крим. Також вони утримують українців на тимчасово захоплених територіях.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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