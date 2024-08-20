Украина вернула из оккупированной части Херсонской области еще шестерых детей
Еще шесть семей с детьми удалось вернуть с временно оккупированной территории Херсонской области. Среди них - двое мальчиков и четыре девочки в возрасте от 3 до 12 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Еще шесть семей эвакуировали из временно оккупированных общин Херсонской области. Они воспитывают двух мальчиков и четырех девочек. Детям - от 3 до 12 лет", - сообщил Прокудин.
По его словам, взрослые и дети находятся в безопасности. С ними работают врачи и психологи, чтобы семьи могли быстрее адаптироваться к новым условиям.
"Это возвращение, как и многие другие, стало возможным благодаря сверхчеловеческим стараниям организации "Save Ukraine", - отметил глава ОВА.
Депортация украинских детей
С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне массово депортируют украинских детей в Беларусь, РФ и в оккупированный Крым. Также они удерживают украинцев на временно захваченных территориях.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия незаконно депортировала более 19 тысяч украинских детей.
Напомним, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.
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