Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще дев'ятеро дітей

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятеро дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області", - повідомив Прокудін.

За його словами, з окупації вивезли чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій - 17 років.

"Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації.", - додав глава ОВА.

Прокудін зазначив, що порятунок українців став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації Save Ukraine.

За його словами, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей з окупованої Херсонської області.