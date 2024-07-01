Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще дев'ятеро дітей
На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятеро дітей з тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
"На підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонської області", - повідомив Прокудін.
За його словами, з окупації вивезли чотири родини, в яких виховують чотирьох хлопчиків та п’ять дівчаток. Найменшій дитині - 8 місяців, найстаршій - 17 років.
"Зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці й оговтуються від жахів, які їм довелося пережити в російській окупації.", - додав глава ОВА.
Прокудін зазначив, що порятунок українців став можливим завдяки наполегливій роботі благодійної організації Save Ukraine.
За його словами, тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 139 дітей з окупованої Херсонської області.
Депортація українських дітей
Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, РФ та в окупований Крим. Також вони утримують українців на тимчасово захоплених територіях.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.
Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.