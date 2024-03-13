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Україна повернула з окупованих територій ще п'ятеро дітей

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій маму з чотирма дітьми та підлітка.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"П’ятеро дітей виїхали з жахів окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", - заявив він. 

Також вдалося повернути 17-річного юнака.

"Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади", - повідомив голова ОВА. 

Загалом від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонської області. 

Депортація дітей з України

Російські загарбники вже неодноразово депортували українських дітей на територію РФ.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до такої депортації.

У січні цього року уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що всього на той момент Україні вдалося повернути 517 дітей.

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