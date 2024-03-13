Україна повернула з окупованих територій ще п'ятеро дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій маму з чотирма дітьми та підлітка.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"П’ятеро дітей виїхали з жахів окупації і можуть знову вільно жити у безпеці. Вдалося повернути матір з чотирма дітьми, вік яких від 7 до 12 років. Велика родина довго не могла самостійно виїхати. Але коли для них створили належні умови, то сім’я одразу погодилися", - заявив він.
Також вдалося повернути 17-річного юнака.
"Хлопець не захотів отримувати російський паспорт, тому змушений був ховатися від так званої окупаційної влади", - повідомив голова ОВА.
Загалом від початку 2024 року на підконтрольні Україні території вдалося повернути 35 дітей з Херсонської області.
Російські загарбники вже неодноразово депортували українських дітей на територію РФ.
Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до такої депортації.
У січні цього року уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що всього на той момент Україні вдалося повернути 517 дітей.
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