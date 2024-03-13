Украина вернула с оккупированных территорий еще пятеро детей

"Пятеро детей выехали из ужасов оккупации и могут снова свободно жить в безопасности. Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет. Большая семья долго не могла самостоятельно выехать. Но когда для них создали надлежащие условия, то семья сразу согласились", - заявил он.

Также удалось вернуть 17-летнего юношу.

"Парень не захотел получать российский паспорт, поэтому вынужден был скрываться от так называемой оккупационной власти", - сообщил глава ОВА.

Всего с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области.

Депортация детей из Украины

Российские захватчики уже неоднократно депортировали украинских детей на территорию РФ.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к такой депортации.

В январе этого года уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что всего на тот момент Украине удалось вернуть 517 детей.

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