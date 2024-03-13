RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вернула с оккупированных территорий еще пятеро детей

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий маму с четырьмя детьми и подростка.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Пятеро детей выехали из ужасов оккупации и могут снова свободно жить в безопасности. Удалось вернуть мать с четырьмя детьми, возраст которых от 7 до 12 лет. Большая семья долго не могла самостоятельно выехать. Но когда для них создали надлежащие условия, то семья сразу согласились", - заявил он. 

Также удалось вернуть 17-летнего юношу.

"Парень не захотел получать российский паспорт, поэтому вынужден был скрываться от так называемой оккупационной власти", - сообщил глава ОВА. 

Всего с начала 2024 года на подконтрольные Украине территории удалось вернуть 35 детей из Херсонской области. 

Депортация детей из Украины

Российские захватчики уже неоднократно депортировали украинских детей на территорию РФ.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к такой депортации.

В январе этого года уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что всего на тот момент Украине удалось вернуть 517 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеДети