Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще шістьох дітей. Там вони постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Минулого тижня в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути до України ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що знаходячись в окупації, ці діти постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском, а 16-річним хлопцям загрожувала примусова мобілізація до російської армії.

"Діти розповідають, що на окупованих територіях є нормальною практика, коли хлопців замість школи без згоди батьків вивозили в місто та ставили на військовий облік. Один з врятованих хлопців через це часто прогулював уроки, що й врятувало його від отримання повістки", - додав глава ОП.

Окрім цього, всіх дітей у школах вчили не наукам, а пропаганді - їх примушували співати гімн РФ, вчити переписану Росією історію та відпрацьовувати навички військового вишколу.

Фото: Україна повернула з окупації ще шістьох дітей (t.me/ermaka)