ua en ru
Пн, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

Понеділок 02 грудня 2024 16:05
UA EN RU
Україна повернула з окупації ще шістьох дітей Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще шістьох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще шістьох дітей. Там вони постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Минулого тижня в рамках ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути до України ще шістьох дітей з тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що знаходячись в окупації, ці діти постійно перебували під загрозою депортації та психологічним тиском, а 16-річним хлопцям загрожувала примусова мобілізація до російської армії.

"Діти розповідають, що на окупованих територіях є нормальною практика, коли хлопців замість школи без згоди батьків вивозили в місто та ставили на військовий облік. Один з врятованих хлопців через це часто прогулював уроки, що й врятувало його від отримання повістки", - додав глава ОП.

Окрім цього, всіх дітей у школах вчили не наукам, а пропаганді - їх примушували співати гімн РФ, вчити переписану Росією історію та відпрацьовувати навички військового вишколу.

Україна повернула з окупації ще шістьох дітей

Фото: Україна повернула з окупації ще шістьох дітей (t.me/ermaka)

Депортація українських дітей

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Діти
NEWS
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
АЕС "на мінімалках". Що таке малі реактори, про які говорять в Україні
DAILY
"Тисяча Зеленського" і підвищення податків: як уникнути популізму під час війни
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна "Тисяча Зеленського" і підвищення податків: як уникнути популізму під час війни