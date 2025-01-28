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Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей, серед звільнених - донька військовослужбовиці

Вівторок 28 січня 2025 12:23
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Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей, серед звільнених - донька військовослужбовиці Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна повернула п'ятьох українських дітей віком від 1,5 до 18 років. Вони тривалий час перебували під російською окупацією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написала радниця голови ОП Дарія Зарівна у Telegram.

За її даними, серед повернених - 15-річна донька української військовослужбовиці, яку нещодавно звільнили з полону.

"Поки мати була в неволі її родина змушена була приховувати наміри про виїзд, щоб не нашкодити їй", - написала Зарівна.

Також з окупації повернувся 8-річний хлопчик, який попри заборону окупантів весь цей час таємно навчався в українській онлайн-школі. Ще 17-річний юнак, маючи тверду проукраїнську позицію, він особисто звернувся по допомогу, щоб вирватися з окупації та продовжити будувати майбутнє в Україні. Своє повноліття він зустрів вже вдома.

"Кожне повернення - це складна операція, яка вимагає координації багатьох зусиль. Особлива подяка команді Офісу Омбудсмана за організацію рятувальної місії та безпечне повернення наших дітей з окупації", - сказано у повідомленні.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Додому вдалося повернути трохи більше тисячі вивезених дітей. За його словами, також існує ризик депортації 1,5 млн українських дітей, які перебувають на окупованих територіях України.

В Україні ініціювали створення реєстру депортованих Росією дітей. Відповідний законопроект вже відписав президент України Володимир Зеленський.

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