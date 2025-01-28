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Украина вернула из оккупации еще пятерых детей, среди освобожденных - дочь военнослужащей

Вторник 28 января 2025 12:23
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Украина вернула из оккупации еще пятерых детей, среди освобожденных - дочь военнослужащей Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации еще пятерых детей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина вернула пятерых украинских детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Они длительное время находились под российской оккупацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала советник главы ОП Дарья Заривна в Telegram.

По ее данным, среди возвращенных - 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена.

"Пока мать была в неволе ее семья вынуждена была скрывать намерения о выезде, чтобы не навредить ей", - написала Заривная.

Также из оккупации вернулся 8-летний мальчик, который несмотря на запрет оккупантов все это время тайно учился в украинской онлайн-школе. Еще 17-летний юноша, имея твердую проукраинскую позицию, он лично обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации и продолжить строить будущее в Украине. Свое совершеннолетие он встретил уже дома.

"Каждое возвращение - это сложная операция, которая требует координации многих усилий. Особая благодарность команде Офиса Омбудсмана за организацию спасательной миссии и безопасное возвращение наших детей из оккупации", - говорится в сообщении.

Депортация украинских детей

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Домой удалось вернуть чуть больше тысячи вывезенных детей. По его словам, также существует риск депортации 1,5 млн украинских детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины.

В Украине инициировали создание реестра депортированных Россией детей. Соответствующий законопроект уже отписал президент Украины Владимир Зеленский.

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