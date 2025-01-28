Украина вернула из оккупации еще пятерых детей, среди освобожденных - дочь военнослужащей

Украина вернула пятерых украинских детей в возрасте от 1,5 до 18 лет. Они длительное время находились под российской оккупацией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написала советник главы ОП Дарья Заривна в Telegram.

По ее данным, среди возвращенных - 15-летняя дочь украинской военнослужащей, которую недавно освободили из плена.

"Пока мать была в неволе ее семья вынуждена была скрывать намерения о выезде, чтобы не навредить ей", - написала Заривная.

Также из оккупации вернулся 8-летний мальчик, который несмотря на запрет оккупантов все это время тайно учился в украинской онлайн-школе. Еще 17-летний юноша, имея твердую проукраинскую позицию, он лично обратился за помощью, чтобы вырваться из оккупации и продолжить строить будущее в Украине. Свое совершеннолетие он встретил уже дома.

"Каждое возвращение - это сложная операция, которая требует координации многих усилий. Особая благодарность команде Офиса Омбудсмана за организацию спасательной миссии и безопасное возвращение наших детей из оккупации", - говорится в сообщении.