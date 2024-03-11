Україна повернула з окупації ще п'ятьох дітей

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію ще п'ятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з п'ятьма дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків - 2 роки. Тож всі його спогади - це лише жахи окупації", - написав Прокудін.

За словами глави Херсонської ОВА, наразі діти та дорослі в безпеці. З ними працюють психологи та лікарі.

Депортація дітей з України

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово депортували українських дітей на територію РФ.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до такої депортації.

У січні цього року уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що всього на той момент нашій країні вдалося повернути 517 дітей.