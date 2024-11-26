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Україна повернула з окупації ще двох дітей

Фото: Україна повернула з окупації ще двох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще двох дітей. Це дівчата віком 6 та 14 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Сьогодні додому повернулися ще двоє українських дівчат з тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA", - повідомив Єрмак.

Як розповів керівник ОП, 6-річна Марія жила разом із бабусею та дідусем у Донецькій області. Після загибелі бабусі дівчинка залишилася лише з дідусем. Він боявся, що окупаційна влада відбере онуку від нього, розуміючи, що єдиним порятунком для дитини є евакуація на безпечну територію.

Відтепер Марія у безпеці разом із мамою та молодшим братиком.

А 14-річна Вероніка після втрати батьків потрапила до опікунської родини у Херсонській області. У 2022 році її село опинилося в окупації. Постійний стрес і страх негативно впливали на здоров’я дитини, а відсутність стабільного зв’язку та електрики ускладнили процес навчання.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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