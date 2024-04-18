Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще двох підлітків (Getty Images)

В Україну з тимчасово окупованих Росією територій вдалося повернути ще двох підлітків з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, на підконтрольну Україні територію повернули 17-річну дівчину та 16-річного хлопця, позбавлених батьківського піклування. Зараз вони у безпеці, отримують необхідну медичну та психологічну допомогу. Як розповів глава ОВА, цьому виїзду, як і багатьом іншим, передувала кропітка робота благодійної організації "Save Ukraine", обласних органів опіки та піклування і служб у справах дітей. "Дякую кожному і кожній, хто доклав максимум зусиль, аби тільки з початку цього року вдалося вирвати з російської окупації 61 дитину", - зазначив Прокудін.