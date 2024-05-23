Україна повернула з окупації ще 13 дітей, - Єрмак

Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій ще 13 дітей розом з родинами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, сім дітей разом з сім’ями повернулися з окупованих територій, ще шестеро - повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій президента України Bring Kids Back UA.
Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.
"Вдячний колегам з Офісу президента та команді Офісу омбудсмана за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво. Задача від президента - повернути всіх. Працюємо далі", - зазначив Єрмак.
Фото: Україна повернула з окупації ще 13 дітей (t.me/ermaka)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі МКС ордера на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Водночас Україні вдається повертати дітей додому.
Зокрема, як розповідав у квітні уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей. Робота над поверненням українських дітей на батьківщину продовжується.
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