RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина вернула из оккупации еще 13 детей, - Ермак

Фото: Украина вернула из оккупации еще 13 детей (t.me/ermaka)
Автор: Татьяна Степанова

Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий еще 13 детей вместе с семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, семь детей вместе с семьями вернулись с оккупированных территорий, еще шестеро - возвращены в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

После возвращения все семьи посетили Центр защиты прав ребенка, где уже рассказали свои истории компетентным органам.

"Благодарен коллегам из Офиса президента и команде Офиса омбудсмана за слаженную работу, а Государству Катар - за посредничество. Задача от президента - вернуть всех. Работаем дальше", - отметил Ермак.

 

Фото: Украина вернула из оккупации еще 13 детей (t.me/ermaka)

Депортация и возвращение украинских детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной выдачи МКС ордера на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой.

В то же время Украине удается возвращать детей домой.

В частности, как рассказывал в апреле уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей. Работа над возвращением украинских детей на родину продолжается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна в УкраинеДети