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Україна повернула з окупації двох жінок. Одну з них незаконно утримували, - Лубінець

Середа 16 жовтня 2024 18:58
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Україна повернула з окупації двох жінок. Одну з них незаконно утримували, - Лубінець Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій двох жінок. Одна з них перебувала в незаконному утриманні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Нещодавно вдалося успішно організувати евакуацію двох жінок, одна з яких тривалий час перебувала в незаконному утримані РФ. Після цього - пройшла процес лікування і відновлення", - повідомив Лубінець.

За його словами, усі ці роки рідні невпинно шукали можливості для повернення жінки, зокрема звернулися до Офісу омбудсмена за допомогою

Зважаючи на те, що здоров’я українки погіршилося після незаконного позбавлення волі, вона потребує постійної підтримки. Тому разом із нею евакуювалася сестра, забезпечуючи необхідну психологічну та фізичну допомогу.

Україна повернула з окупації двох жінок. Одну з них незаконно утримували, - Лубінець

Фото: Україна повернула з окупації двох жінок (t.me/dmytro_lubinetzs)

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни масово депортують українських дітей до Білорусі, віддалені регіони Росії та окупований Крим. Також вони утримують українців на тимчасово захоплених територіях.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, Росія незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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