Украина вернула из оккупации двух женщин. Одну из них незаконно удерживали, - Лубинец

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий двух женщин. Одна из них находилась в незаконном удержании России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Недавно удалось успешно организовать эвакуацию двух женщин, одна из которых долгое время находилась в незаконном иждивении РФ. После этого - прошла процесс лечения и восстановления", - сообщил Лубинец.

По его словам, все эти годы родные неустанно искали возможности для возвращения женщины, в частности обратились в Офис омбудсмена за помощью

Учитывая то, что здоровье украинки ухудшилось после незаконного лишения свободы, она нуждается в постоянной поддержке. Поэтому вместе с ней эвакуировалась сестра, обеспечивая необходимую психологическую и физическую помощь.

Фото: Украина вернула из оккупации двух женщин (t.me/dmytro_lubinetzs)