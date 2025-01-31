"У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути на підконтрольну територію України брата та сестру, які все життя прожили в окупації", - повідомив Єрмак.

За його словами, рідне місто Інни та Антона потрапило в окупацію ще у 2014 році. Виховувала дітей бабуся - батько загинув, а матір було позбавлено батьківських прав. Після початку повномасштабного вторгнення бабуся вирішила, що їм потрібно виїхати з рідного міста, де ставало дедалі небезпечніше.

Не маючи змоги одразу дістатися підконтрольної Україні території, родина вирушила до родичів в Росії. Проте вони продовжували шукати шлях повернення на Батьківщину, де на дітей чекав їх рідний дядько.

"Сьогодні діти нарешті вдома, в рідній країні. Вдячний фахівцям Української мережі за права дитини за організацію цієї рятувальної місії", - зазначив глава ОП.

Фото: Україна повернула двох дітей, які все життя прожили в окупації (t.me/ermaka)