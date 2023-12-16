"Продовжуємо виконувати задачу президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - повідомив він.

За його словами, двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій України.

Третя дитина перебувала на території РФ і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

"Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - додав Єрмак.

Фото: Україна повернула додому ще трьох дітей (t.me/ermaka2022)

Депортація дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

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