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Україна повернула додому ще п'ять дітей

Фото: Україна повернула додому ще п'ять дітей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

П’ятеро українських дітей повернулися в Україну з російської окупації. Найменшому з них було лише 6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівної.

"У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі наших партнерів Save Ukraine ще п’ятеро українських дітей повернулися в Україну з російської окупації", - повідомила Зарівна.

За її даними, серед повернених дітей були брат і сестра, 6 та 10 років, які три роки не ходили ані в школу, ані в дитсадок. Через проукраїнську позицію, батьки не віддавали дітей до російських закладів просякнутих пропагандою. 

"10-річна Настя жила у селі, яке з самого початку війни було ізольоване від зовнішнього світу - росіяни не дозволяли завозити будь-яку гуманітарну допомогу, навіть їжу, ліки та одяг", - пояснила радниця.

Натомість неповнолітніх Ігоря, 15 років, та Дениса, 17 років, росіяни змусили пройти військовий вишкіл і вручити повістки для служби в армії РФ.

"Для хлопців повернення на підконтрольну Україні територію стало питанням життя та смерті. Сьогодні всі ці діти вже в Україні, де їх чекають безпека, турбота та світле майбутнє. Проте ще тисячі дітей лишаються у РФ та на тимчасово окупованих територіях, і ми не зупинимось доки не повернемо всіх їх додому!", - пояснила вона.

Повернення українських дітей з російської окупації або депортації

Нагадаємо, що Україна щоденно продовжує докладати усіх зусиль для повернення дітей, які опинилися на окупованих територіях або були незаконно депортовані до Росії.

Наразі це питання є пріоритетом для уряду, міжнародних організацій та правозахисників.

Нещодавно ми писали, що Україні вдалося повернути додому ще двох дітей з російської окупації.

Також в ОП розповідали про те, які країни залучені до процесу повернення дітей, що були незаконно депортовані до РФ.

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