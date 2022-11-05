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Україна повернула 19 прикордонників з російського полону

Фото: Україна повернула 19 прикордонників з російського полону (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

З російського полону до України повернулося 19 прикордонників. Тепер вони пройдуть медобстеження та реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

"Довгі місяці російського полону позаду. 19 прикордонників повернулися додому. Далі їх чекає медобстеження та реабілітація. Але головне, що вони живі та вдома", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що 3 листопада 2022 року, Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою "107 на 107". РБК-Україна детально розписало все, що відомо про великий обмін.

Додамо, нещодавно в Україні відповіли, чи можливий великий обмін "всіх на всіх" з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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