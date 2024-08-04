Україна повернеться до графіків відключення світла? Що про це кажуть у Міненерго

Він зазначив, що аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії і впливає на стабільність роботи енергосистеми. Така тенденція спостерігалася в Україні у липні.

"Давати такі прогнози (щодо повернення до графіків, ред.) на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, на скільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо", - сказав заступник міністра енергетики.

Колісник додав, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години - з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.