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Україна повернеться до графіків відключення світла? Що про це кажуть у Міненерго

Фото: у Міненерго не беруть робити прогнози про відновлення графіків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Енергетики вважають, що поки некоректно робити прогнози щодо повернення до графіків відключення світла. Зокрема, і через неможливість спрогнозувати, чи повернеться спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що аномальна спека є одним з факторів збільшення споживання електроенергії і впливає на стабільність роботи енергосистеми. Така тенденція спостерігалася в Україні у липні.

"Давати такі прогнози (щодо повернення до графіків, ред.) на сьогодні некоректно, тому що ми розуміємо, на скільки ця спека буде тривалою чи буде охоплювати всю Україну, чи територіально, беручи до уваги, чи це температура в обід, чи окремо", - сказав заступник міністра енергетики.

Колісник додав, що для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Тому українців системно закликають економно споживати світло, зокрема у пікові години - з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.

 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що у липні ситуація зі світлом в Україні погіршилася. На тлі серйозних руйнувань енергооб'єктів через атаки Росії та аномальної спеки енергетики були змушені посилювати графіки відключень.

У Міненерго пояснювали, що це пов'язане зі збільшенням споживання електроенергії по всій Україні.

Втім, останніми днями ситуація стабілізувалася. Енергетики не запроваджували обмеження на споживання.

Детальніше про те, чи зможе Україна до холодів бути з мінімальними відключеннями світла - у нашому матеріалі.

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